Полиция прокомментировала звуки выстрелов в центре Ростова-на-Дону

О стрельбе сообщили ростовчане в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

В донской полиции прокомментировали звуки стрельбы, о которых сообщили горожане в соцсетях утром 14 февраля.

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, сообщение о конфликте, возникшем между группой молодых людей вблизи одного из развлекательных заведений, поступило в дежурную часть ОП № 5 УМВД по городу в четыре часа утра. На место происшествия выехал наряд полиции.

«Участники конфликта скрылись ещё до прибытия полицейских. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что никто из возможных участников инцидента не обращался в медучреждения.