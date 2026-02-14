Полиция прокомментировала звуки выстрелов в центре Ростова-на-Дону

В донской полиции прокомментировали звуки стрельбы, о которых сообщили горожане в соцсетях утром 14 февраля.
По данным ГУ МВД России по Ростовской области, сообщение о конфликте, возникшем между группой молодых людей вблизи одного из развлекательных заведений, поступило в дежурную часть ОП № 5 УМВД по городу в четыре часа утра. На место происшествия выехал наряд полиции.
«Участники конфликта скрылись ещё до прибытия полицейских. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что никто из возможных участников инцидента не обращался в медучреждения.