В аварии на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону пострадали двое молодых людей

21-летний водитель на трассе Таганрог — Ростов потерял контроль над автомобилем и столкнулся с машиной.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 14 февраля, в Мясниковском районе Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» потерял управление, машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Калиной». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— В аварии пострадали водитель «ВАЗ» и его 19-летний пассажир. Их госпитализировали, — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, «Ладой» управлял 36-летний мужчина. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.