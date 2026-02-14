В аварии на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону пострадали двое молодых людей

В субботу, 14 февраля, в Мясниковском районе Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» потерял управление, машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Калиной». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.