Под Волгоградом только получивший права водитель насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла 13 февраля в Волжском Волгоградской области. Молодой водитель, который только недавно получил права, ехал за рулем «двенадцатой». Было 18.15, когда он проезжал по улице Пушкина. Напротив дома № 51Д на дорогу неожиданно для 18-летнего водителя вышел пешеход. Как объясняют в полиции, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости была «зебра».