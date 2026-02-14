Ричмонд
Под Волгоградом только получивший права водитель насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла 13 февраля в Волжском Волгоградской области. Молодой водитель, который только недавно получил права, ехал за рулем «двенадцатой». Было 18.15, когда он проезжал по улице Пушкина. Напротив дома № 51Д на дорогу неожиданно для 18-летнего водителя вышел пешеход. Как объясняют в полиции, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости была «зебра».

Удар был сильным. Пешехода отбросило на несколько метров, у «Лады» разбито стекло и помят кузов. На место ДТП вызвали «скорую», но приехавшие врачи уже ничем не смогли помочь пешеходу, он погиб сразу же.