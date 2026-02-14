Ричмонд
Жительница Ростовской области стала фигурантом дела о финансировании экстремистов

Жительница Ростовской области стала фигурантом уголовного дела о финансировании экстремисткой деятельности (ч.1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2021 года по январь 2022 года подозреваемая перечисляла деньги в адрес экстремисткой организации. Всего она перевела 9 тыс. руб.

Фигурантке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.