В Екатеринбурге облили краской памятник братьям Люмьер, работавшим на фашистов

Памятник Люмьер в Екатеринбурге был установлен в 2012 году, когда информация о темных страницах биографии Люмьер уже была доступна. Главой города тогда был Евгений Порунов. В 2013 году, во время его руководства городом, был произведен внезапный ночной демонтаж Краснознаменной группы, памятника в честь трудовых заслуг горожан, а также их вклада в Победу в ВОВ.