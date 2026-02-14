В Екатеринбурге облили краской памятник братьям Люмьер, работавшим на фашистов

По данным источника E1.RU, женщина объяснила свои действия тем, что братья Люмьер сотрудничали с коллаборационистским режимом Виши в оккупированной Франции в ходе Второй Мировой войны.
Во Франции данные о профашистском прошлом Люмьер были вскрыты и обнародованы только в 90-е. В 1995 году Банк Франции в связи с этим остановил выпуск новой 200-франковой купюры с портретами Люмьер, уже выпущенный тираж купюр был уничтожен, сообщала газете Libération.
Памятник Люмьер в Екатеринбурге был установлен в 2012 году, когда информация о темных страницах биографии Люмьер уже была доступна. Главой города тогда был Евгений Порунов. В 2013 году, во время его руководства городом, был произведен внезапный ночной демонтаж Краснознаменной группы, памятника в честь трудовых заслуг горожан, а также их вклада в Победу в ВОВ.