Автобус с 47 пассажирами вылетел с дороги в кювет на Минщине и опрокинулся. Подробности сообщили в МВД Беларуси.
ДТП произошло в субботу, 14 февраля, около 14.20 в Логойском районе Минской области.
Предварительно установлено, что 45-летний водитель автобуса DAF на закруглении дороги вправо не справился с управлением, и автобус вылетел с дороги в левый по ходу движения кювет, где и упал набок.
Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где автобус и опрокинулся. Фото: МВД Беларуси.
Всего в салоне находились 47 пассажиров. По данным Минздрава Беларуси, на место происшествия были направлены 11 бригад скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам: 10 из них она была оказана на месте, еще двух женщин 55 и 66 лет увезли в Минск — в областную клиническую больницу.
На место выезжали 11 бригад скорой помощи, 12 человек обратились за помощью к медикам. Фото: МВД Беларуси.
В связи с произошедшим ДТП МВД Беларуси напоминает водителям, что в сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирать такую скорость движения, которая позволит контролировать автомобиль в любой ситуации, и снижать её перед пешеходными переходами, перекрестками и закруглениями дороги.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, медики, спасатели. Фото: МВД Беларуси.
