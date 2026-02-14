Автобус с 47 пассажирами вылетел с дороги в кювет на Минщине и опрокинулся

Всего в салоне находились 47 пассажиров. По данным Минздрава Беларуси, на место происшествия были направлены 11 бригад скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам: 10 из них она была оказана на месте, еще двух женщин 55 и 66 лет увезли в Минск — в областную клиническую больницу.