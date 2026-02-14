Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за генплана Среднеуральска

Напомним, новый генплан Среднеуральска действительно предполагал перевод участков частного сектора из индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в категорию земель для строительства многоквартирных домов. В декабре горожане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором призвали главу государства отклонить изменения в генплан и помешать сносу объектов на «девяти улицах, на каждой из которых более 100 домов».