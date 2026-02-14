За день калининградцы перевели мошенникам более 3,4 млн рублей

Бухгалтер из Пионерского перевела злоумышленникам 2 015 000 рублей. Аферисты представились сотрудниками ФСБ и заявили, что её сбережения якобы могут быть использованы для финансирования террористической организации. Под предлогом «сохранности средств» женщину убедили перечислить деньги на неизвестные счета.