Прокуратура проводит проверку по факту давки в ТЦ «Планета» с пострадавшими

Напомним, мероприятие в «Планете» было организовано в честь Дня Святого Валентина. Над крышей внутри ТЦ подвесили охапку из 7 тысяч шаров. В 20 из них были спрятаны призы: подарочные карты, билеты в кино и ужины в ресторане. Когда случился сброс шаров, огромное число людей среди участников акции устроили давку. Итог инцидента — двое пострадавших: 27-летняя девушка и 12-летний ребенок. У них зафиксировали переломы.