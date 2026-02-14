Прокуратура проводит проверку по факту давки в ТЦ «Планета» с пострадавшими

Прокуратура объявила, что организовала проверку по факту давки в торговом центре «Планета» во время акции «7000 шаров». Ведомство выступило с заявлением.
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания, даст оценку организаторам мероприятия, — передали в правоохранительном органе.
Напомним, мероприятие в «Планете» было организовано в честь Дня Святого Валентина. Над крышей внутри ТЦ подвесили охапку из 7 тысяч шаров. В 20 из них были спрятаны призы: подарочные карты, билеты в кино и ужины в ресторане. Когда случился сброс шаров, огромное число людей среди участников акции устроили давку. Итог инцидента — двое пострадавших: 27-летняя девушка и 12-летний ребенок. У них зафиксировали переломы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.