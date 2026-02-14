Ричмонд
Козырёк подъезда обрушился под тяжестью снега на женщину в Дзержинске

Металлический козырёк подъезда одного из домов в Дзержинске обрушился под тяжестью снега днём 14 февраля. Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.

Источник: Время

Инцидент произошёл на проспекте Свердлова. В результате происшествия пострадала 70-летняя женщина, её госпитализировали.

Ранее сообщалось, что снег упал с крыши на пешехода на улице Славянской в Нижнем Новгороде.