Козырёк подъезда обрушился под тяжестью снега на женщину в Дзержинске

Инцидент произошёл на проспекте Свердлова. В результате происшествия пострадала 70-летняя женщина, её госпитализировали.
Ранее сообщалось, что снег упал с крыши на пешехода на улице Славянской в Нижнем Новгороде.
Металлический козырёк подъезда одного из домов в Дзержинске обрушился под тяжестью снега днём 14 февраля. Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в силовом ведомстве.
