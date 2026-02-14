Крупный сбой остановил движение электричек из Москвы на Казанском направлении

Крупный сбой в движении электропоездов в субботу, 14 февраля, произошел на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Составы в сторону области не ходят по техническим причинам уже около часа. Об этом сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».