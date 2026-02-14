Пятерых детей завалило снегом в Сургутском районе, один ребенок погиб

Пятерых детей завалило снегом на спортивном корте в городском поселении Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе. Один мальчик погиб. Об этом в субботу, 14 фераля, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
По словам чиновника, еще один пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в Лянторскую городскую больницу. Еще трое детей не пострадали, их благополучно доставили домой.
— На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему. Пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь, — написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
В Нижнем Новгороде следственные органы возбудили уголовные дела по факту травмирования семерых несовершеннолетних в результате схода снега и наледи с крыш многоквартирных домов.
Ранее в подмосковной деревне Глазово девочек в возрасте четырех и пяти лет завалило снегом, в результате чего одной из них выбило зуб и ушибло руку, а другой — рассекло бровь. Детей долго искали в снегу, после чего их доставили в медицинское учреждение.