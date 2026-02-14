На крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» возникли проблемы с запуском реактора

Первоначально перезапуск планировался на 20 января, затем — на 21-е. После этого оператор станции, компания TEPCO, взял паузу для выяснения причин. Реактор запустили только 9 февраля, но теперь выяснилось: вышел из строя прибор для измерения нейтронов в корпусе. Задержка составит как минимум полсуток.
Ранее планировалось, что реактор начнёт вырабатывать электричество в промышленных объёмах с 18 марта. Скорректируют ли эти сроки, пока неизвестно.
Последний из семи реакторов станции был запущен в 1997 году, но с тех пор АЭС преследуют аварии, землетрясения и бесконечные проверки безопасности. После аварии на «Фукусиме-1» станция простаивала годами. В 2021-м перезапуск заблокировали из-за антитеррористических нарушений почти на три года.
В конце января на Курской АЭС-2 началась заливка фундаментной плиты энергоблока № 3 — первого в стране блока нового типа ВВЭР-ТОИ. Это не просто стройка, а символ новой эпохи. Директор станции Александр Увакин признался: мечтает своими глазами увидеть завершённую градирню и готовый реактор. В плиту предстоит залить 15 тысяч кубометров бетона.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.