Умер ребёнок, пострадавший при сходе лавины на хоккейный корт в ХМАО

«Приношу искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавшим. На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему», — написал Трубецкой.
Травмы получил ещё один несовершеннолетний. Трое детей, ставших участниками инцидента, не пострадали физически и доставлены домой.
Трубецкой добавил, что пострадавшим детям и их семьям будет оказана срочная психологическая помощь. Местные власти выразили соболезнования родным погибшего и пострадавшим, пообещав всестороннюю поддержку.
