Умер ребёнок, пострадавший при сходе лавины на хоккейный корт в ХМАО

Ребёнок, пострадавший при сходе снежной лавины на хоккейный корт в городе Лянтор (ХМАО), скончался. Несмотря на усилия врачей, боровшихся за его жизнь после перенесённой клинической смерти, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщил главы Сургутского района Андрей Трубецкой.