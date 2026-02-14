Ричмонд
Умер ребёнок, пострадавший при сходе лавины на хоккейный корт в ХМАО

Ребёнок, пострадавший при сходе снежной лавины на хоккейный корт в городе Лянтор (ХМАО), скончался. Несмотря на усилия врачей, боровшихся за его жизнь после перенесённой клинической смерти, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщил главы Сургутского района Андрей Трубецкой.

Источник: Life.ru

«Приношу искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавшим. На месте работают правоохранительные органы — они дадут правовую оценку произошедшему», — написал Трубецкой.

Травмы получил ещё один несовершеннолетний. Трое детей, ставших участниками инцидента, не пострадали физически и доставлены домой.

Трубецкой добавил, что пострадавшим детям и их семьям будет оказана срочная психологическая помощь. Местные власти выразили соболезнования родным погибшего и пострадавшим, пообещав всестороннюю поддержку.

