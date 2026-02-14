Подросток погиб из-за схождения снега с кровли хоккейного корта в ХМАО

«Вечером 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в г. Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован», — говорится в сообщении.