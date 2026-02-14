Подросток погиб из-за схождения снега с кровли хоккейного корта в ХМАО

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 12-летнего подростка в Ханты-Мансийском автономном округе. На несовершеннолетнего с кровли хоккейного корта сошел снег. Еще один пострадавший госпитализирован. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Югре.
«Вечером 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в г. Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован», — говорится в сообщении.
Следователи находятся на месте ЧП. Устанавливаются детали и обстоятельства инцидента.