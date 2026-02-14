«Уходите в сторону!» Спасательную операцию после схода лавины на детей в ХМАО сняли на видео

На помощь школьникам бросились очевидцы и работники спортивного комплекса. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спустя некоторое время детей удалось извлечь из снежного завала. Один из пострадавших, получивший тяжёлые переломы, госпитализирован и находится в реанимации. Второй ребенок, ученик шестого класса, был в состоянии клинической смерти. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — мальчик погиб.