«Уходите в сторону!» Спасательную операцию после схода лавины на детей в ХМАО сняли на видео

Спасательная операция после схода лавины на хоккейный корт c детьми в ХМАО. Обложка © SHOT.
На кадрах видны масштабы обрушения и работа экстренных служб. По данным очевидцев, компания ребят, среди которых был погибший шестиклассник, часто гуляла у корта. В этот раз они якобы скидывали снег с крыши, когда их накрыло лавиной.
На помощь школьникам бросились очевидцы и работники спортивного комплекса. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спустя некоторое время детей удалось извлечь из снежного завала. Один из пострадавших, получивший тяжёлые переломы, госпитализирован и находится в реанимации. Второй ребенок, ученик шестого класса, был в состоянии клинической смерти. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — мальчик погиб.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.