«Уходите в сторону!» Спасательную операцию после схода лавины на детей в ХМАО сняли на видео

Появились видео с места страшной трагедии в городе Лянторе в ХМАО, где снежная масса с крыши хоккейного корта «Штурм» накрыла пятерых подростков. Один из детей погиб, ещё один в тяжёлом состоянии в реанимации, пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Спасательная операция после схода лавины на хоккейный корт c детьми в ХМАО. Обложка © SHOT.

На кадрах видны масштабы обрушения и работа экстренных служб. По данным очевидцев, компания ребят, среди которых был погибший шестиклассник, часто гуляла у корта. В этот раз они якобы скидывали снег с крыши, когда их накрыло лавиной.

На помощь школьникам бросились очевидцы и работники спортивного комплекса. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Спустя некоторое время детей удалось извлечь из снежного завала. Один из пострадавших, получивший тяжёлые переломы, госпитализирован и находится в реанимации. Второй ребенок, ученик шестого класса, был в состоянии клинической смерти. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось — мальчик погиб.

