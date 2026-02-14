Подросток погиб при сходе снега с крыши хоккейного корта в ХМАО

Ребенок погиб, еще один пострадал при сходе снега с крытого хоккейного корта в городе Лянтор в ХМАО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сургутского района региона Андрей Трубецкой.
Он выразил соболезнования семье погибшего. Трубецкой добавил, что пострадавшим и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь.
«В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей — участников происшествия — без травм и повреждений доставлены домой», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.
В региональном МЧС сообщили, что инцидент произошел вечером 14 февраля. Спасатели вытащили из-под снега двоих 13-летних детей.
По факту гибели подростка региональный следком завел уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Ранее стало известно, что мужчина погиб на Камчатке, сорвавшись с крыши при чистке снега.