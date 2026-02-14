Минздрав: 12 пассажирам понадобилась медпомощь после ДТП с автобусом на Минщине

Напомним, ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим 47 пассажиров, произошло вблизи деревни Кроква Логойского района Минской области в субботу, 14 февраля, около 14.20. По предварительной информации, водитель транспортного средства на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет, где автобус опрокинулся набок.