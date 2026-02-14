Минздрав: 12 пассажирам понадобилась медпомощь после ДТП с автобусом на Минщине

12 человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Логойском районе Минской области. Об этом сообщает Минздрав Беларуси, уточнив, что на место ДТП выезжали 11 бригад скорой медицинской помощи.
«После проведения осмотров 12 пассажиров, которым понадобилась медпомощь, специалисты СМП госпитализировали двух женщин 55 и 66 лет», — говорится в сообщении ведомства.
Помощь врачей понадобилась и водителю автобуса. После ДТП его зажало в кабине, и оттуда его извлекали спасатели.
«Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали водителя и передали медикам», — сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Напомним, ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим 47 пассажиров, произошло вблизи деревни Кроква Логойского района Минской области в субботу, 14 февраля, около 14.20. По предварительной информации, водитель транспортного средства на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет, где автобус опрокинулся набок.
