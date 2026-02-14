Названа причина крупного сбоя в движении электричек на Казанском направлении МЖД

Причиной крупного сбоя в движение электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги стал состав, который по техническим причинам встал на станции Андроновка. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.
— Задержки электричек случились из-за остановки состава… Он уже убран вспомогательным локомотивом. Часть поездов проследовала по другому пути, — говорится в публикации.
Утром 6 февраля в МЖД сообщили, что пригородные поезда на втором маршруте Московского центрального диаметра идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам. Поезд встал на перегоне Павшино — Тушино.
29 января поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следовали с задержкой по техническим причинам. Позже в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании уточнили, что максимальное время опоздания составляло не более часа.