Названа причина крупного сбоя в движении электричек на Казанском направлении МЖД

Причиной крупного сбоя в движение электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги стал состав, который по техническим причинам встал на станции Андроновка. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.