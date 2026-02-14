Ричмонд
Восемь человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде, горят 3 дома

В Сергиевом Посаде вспыхнул крупный пожар — огонь охватил уже три частных дома. По данным SHOT, возгорание началось вечером на улице Митькина, предположительно, после взрыва газгольдера. Пострадали минимум восемь человек.

Источник: Life.ru

Пламя быстро перекинулось на соседние строения. Местные жители сообщают, что в доме, где всё началось, могла работать нелегальная гостиница. Эта информация сейчас проверяется.

На месте работают шесть пожарных расчётов и несколько бригад скорой помощи. Причина ЧП уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что в Рязанской области при пожаре в частном доме погибла семья с детьми 2019 года рождения. Тела нашли утром 12 февраля при разборе завалов на месте пожара. Сейчас эксперты выясняют точную причину возгорания.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.