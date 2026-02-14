Пожар охватил три частных дома в Сергиевом Посаде после взрыва газгольдера

После взрыва газгольдера в частном доме на улице Митькина в Сергиевом Посаде начался мощный пожар, который охватил как минимум три постройки. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
— Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание. Причина пожара выясняется, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
6 января семь человек, в том числе ребенок, также пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии.
4 января в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области после взрыва возникло возгорание, которое охватило три квартиры.
11 декабря 2025 года в жилом многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. В результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
12 ноября того же года после взрыва в жилой пятиэтажке на Привокзальной улице в Ачинске в Красноярском крае начался пожар. Эксперты региональных экстренных служб заключили, что в доме произошел взрыв газа.