СК РФ возбудил уголовное дело после смертельного схода снега на детей в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода снега в ХМАО, при котором погиб один подросток, а второй попал в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вечером 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в г. Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошёл снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, ещё один несовершеннолетний госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

Ещё один несовершеннолетний госпитализирован. Следователи уже работают на месте происшествия. Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В СК подчеркнули: действиям лиц, ответственных за содержание объекта и своевременную очистку кровли, будет дана правовая оценка.

О трагедии стало известно сегодня. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами.

