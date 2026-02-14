СК РФ возбудил уголовное дело после смертельного схода снега на детей в ХМАО

О трагедии стало известно сегодня. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами.