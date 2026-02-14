СК РФ возбудил уголовное дело после смертельного схода снега на детей в ХМАО

«Вечером 14 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в г. Лянторе Сургутского района на группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошёл снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, ещё один несовершеннолетний госпитализирован», — сообщили в ведомстве.
Ещё один несовершеннолетний госпитализирован. Следователи уже работают на месте происшествия. Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В СК подчеркнули: действиям лиц, ответственных за содержание объекта и своевременную очистку кровли, будет дана правовая оценка.
О трагедии стало известно сегодня. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами.
