В Стамбуле мужчина с ножом ранил четырёх полицейских и двух прохожих

В Стамбуле произошло нападение на полицейских. Инцидент случился днём в районе Кючюкчекмедже на улице Шефтали.

35-летний мужчина с инициалами C.İ., предположительно находившийся под воздействием наркотиков, начал оскорблять патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом. Когда прохожие попытались вмешаться, завязалась потасовка.

В результате пострадали шесть человек: четверо полицейских и двое гражданских. Их доставили в больницу. Нападавший задержан, следствие продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге суд отправил под стражу мужчину, который ударил полицейского катаной. По данным следствия, вечером 12 февраля в квартире на Окуловской пьяный мужчина напал с японским мечом на полицейского. Причиной стало недовольство задержанием знакомого за разбой. Удар пришёлся по руке — пострадавший получил резаную рану с повреждением мышц и сухожилий.

