В Стамбуле мужчина с ножом ранил четырёх полицейских и двух прохожих

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге суд отправил под стражу мужчину, который ударил полицейского катаной. По данным следствия, вечером 12 февраля в квартире на Окуловской пьяный мужчина напал с японским мечом на полицейского. Причиной стало недовольство задержанием знакомого за разбой. Удар пришёлся по руке — пострадавший получил резаную рану с повреждением мышц и сухожилий.