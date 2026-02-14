Восемь человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде

В результате взрыва газа в частном доме в Сергиевом Посаде пострадали восемь человек. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия ЧП. Информацию об этом предоставили в Telegram-канале «Мособлпожспас».
Сигнал о происшествии поступил в единую службу спасения 112. Сообщалось, что в частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер. На место вызова незамедлительно выехали спасатели.
Прибывшие работники ПСЧ-233 «Мособлпожспас» и их коллеги из федеральной противопожарной службы обнаружили активное горение. Огонь охватил сразу три жилых строения, и существовала угроза его распространения на соседние здания.
В результате инцидента, по уточненным данным, травмы получили восемь человек. Спасатели подчеркивают, что среди пострадавших несовершеннолетних нет. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются дознавателями.
Стоит отметить, что это не единственное происшествие за последнее время. 11 ферваля в Ставрополе также произошел взрыв газа. Инцидент случился в многоквартирном доме на улице Матрены Наздрачевой.