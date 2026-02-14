Восемь человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде

В результате взрыва газа в частном доме в Сергиевом Посаде пострадали восемь человек. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия ЧП. Информацию об этом предоставили в Telegram-канале «Мособлпожспас».