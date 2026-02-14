При взрыве газа в частном доме в Сергиевом Посаде пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Сергиевом Посаде, передает официальный Telegram-канал ГКУ «Мособлпожспас».
По данным ведомства, в частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пожар охватил три жилых дома. При этом существовала угроза переброса пламени на соседние постройки.
«Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание», — говорится в публикации.