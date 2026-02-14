Давка в ТЦ «Планета» в Уфе: СК завел уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело после давки в ТЦ «Планета» во время акции «7000 шаров». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— При проведении рекламного мероприятия произошло массовое скопление посетителей. В ходе возникшей давки ребенок и женщина получили телесные повреждения, — озвучили версию следствия в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и допрашиваются очевидцы. Также силовики изъяли необходимую документацию и назначили судебные экспертизы. Сотрудникам, ответственным за безопасность ТЦ, дадут правовую оценку.
Напомним, мероприятие в «Планете» было организовано в честь Дня Святого Валентина. Над крышей внутри ТЦ подвесили 7 тысяч шаров, в 20 из которых были спрятаны призы: подарочные карты, билеты в кино и ужины в ресторане. Когда случился сброс шаров, огромное число людей среди участников акции устроили давку. Итог инцидента — двое пострадавших: 27-летняя девушка и 12-летний ребенок. У них зафиксировали переломы. Ранее о проверки по факту случившегося заявила прокуратура.
