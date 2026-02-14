Российская ПВО отбила налёт украинских дронов на Крым и Севастополь

«14 февраля текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Азовского моря и три — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в посёлке Кача в результате падения обломков беспилотника во дворе частного дома оказались повреждены остекление, дверь и стена, а ещё в одном домовладении владелец нашел фрагменты БПЛА на участке. Также части сбитого дрона обнаружены в районе Фиолентовского шоссе на территории пляжа — спасательные службы призывают граждан при обнаружении опасных предметов незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники нанесли удар по посёлку Центральному в Перевальском округе ЛНР. За медицинской помощью обратились 15 человек, четверо из них в тяжёлом состоянии. Повреждены десятки жилых домов, а также здания школы, поссовета и почты.
