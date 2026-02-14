Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над Севастополем

Развожаев рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России и Черноморского флота 14 февраля отразили атаку украинских дронов на Севастополь. О последствиях налета вражеских БПЛА в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в небе над Севастополем уничтожили девять украинских беспилотников. Никто не пострадал.

По предварительным данным Спасательной службы города, незначительные повреждения осколками дрона получил частный дом в поселке Кача.

«В доме выбито стекло, погнута дверь, посекло стену», — сказано в публикации.

Житель того же поселка нашел во дворе своего дома фрагменты украинского дрона. Повреждений не зафиксировано.

По словам Развожаева, обломки беспилотника ВСУ были обнаружены и на территории пляжа в районе Фиолентовского шоссе.

Напомним, за ночь над регионами России сбили 20 беспилотников ВСУ, в том числе 13 — над Крымом.

Также 14 февраля ВСУ совершили массированную атаку на поселок Центральный в ЛНР. Пострадали 15 человек. Десятки частных домов, школа и здание почтового отделения получили повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше