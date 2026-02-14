Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над Севастополем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России и Черноморского флота 14 февраля отразили атаку украинских дронов на Севастополь. О последствиях налета вражеских БПЛА в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в небе над Севастополем уничтожили девять украинских беспилотников. Никто не пострадал.
По предварительным данным Спасательной службы города, незначительные повреждения осколками дрона получил частный дом в поселке Кача.
«В доме выбито стекло, погнута дверь, посекло стену», — сказано в публикации.
Житель того же поселка нашел во дворе своего дома фрагменты украинского дрона. Повреждений не зафиксировано.
По словам Развожаева, обломки беспилотника ВСУ были обнаружены и на территории пляжа в районе Фиолентовского шоссе.
Напомним, за ночь над регионами России сбили 20 беспилотников ВСУ, в том числе 13 — над Крымом.
Также 14 февраля ВСУ совершили массированную атаку на поселок Центральный в ЛНР. Пострадали 15 человек. Десятки частных домов, школа и здание почтового отделения получили повреждения.