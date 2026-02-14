Отопление жителям Бодайбо в Приангарье подадут до 21 февраля

«Усилия всей группировки сил и средств сосредоточены на восстановление теплоснабжения многоквартирных жилых домов, которую планируется полностью завершить до 21 февраля 2026 года», — приводит комментарий губернатора ТАСС.
С 7 по 21 февраля восстановят инфраструктуру тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения. Подключат сети к домам и сделают внутреннюю разводку. Все необходимые силы и средства сконцентрированы в Бодайбо. Ответственных назначили, контроль ведут круглосуточно.
По данным губернатора, на 14 февраля к теплоснабжению подключили 78 жилых домов. Там проживают 973 человека. Осталось завершить работы ещё в 89 домах. Часть домов, где нельзя быстро восстановить централизованное отопление, переведут на электроотопление по желанию жителей.
Напомним, жители части Бодайбо остались без отопления 29 января. Причиной стала авария на водоводе. Она привела к остановке четырёх котельных. Утром 30 января в городе ввели режим повышенной готовности. В феврале объявили режим ЧС регионального уровня.
