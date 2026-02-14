Открытое горение в частном секторе Сергиева Посада ликвидировали

Пожарным удалось потушить пламя, которое охватило три частных дома в Сергиевом Посаде. Причина возгорания выясняется. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
— В 20:05 огнеборцы локализовали пожар, а в 20:39 ликвидировали открытое горение, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Пожар на улице Митькина произошел после взрыва газгольдера. Пять человек пострадали, детей среди них нет.
6 января семь человек, в том числе ребенок, также пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии.
4 января в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области после взрыва возникло возгорание, которое охватило три квартиры.
11 декабря 2025 года в жилом многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. В результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
12 ноября того же года после взрыва в жилой пятиэтажке на Привокзальной улице в Ачинске в Красноярском крае начался пожар. Эксперты региональных экстренных служб заключили, что в доме произошел взрыв газа.