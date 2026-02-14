ГАИ опубликовала видео, как мать с ребенком сбили на пешеходном переходе Минска

ГАИ опубликовала видео, как мать с ребенком сбили на пешеходном переходе в Минске. Видеоролик появился в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Наезд произошел в субботу, 14 февраля, на улице Орловской. На видеозаписи видно, как женщина с двумя детьми, видимо, торопясь на остановку, перебегает дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. И когда они преодолели уже три четверти дороги, мать с ребенком, держащимся за ее руку, сбил черный автомобиль. Второй ребенок — постарше, который немного отстал, — под машину не попал.
В ГАИ Минска уточнили, что за рулем автомобиля «Мазда» находилась 51-летняя водитель, которая не предоставила преимущество пешеходам и совершила наезд на 44-летнюю женщину и 9-летнего мальчика.
«Женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. Мальчик не пострадал», — сообщили в ГАИ.
За рулем автомобиля «Мазда» находилась 51-летняя водитель. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Также в ведомстве напомнили, что во избежание подобных случаев водители должны снижать скорость перед пешеходными переходами вплоть до полной остановки, а пешеходы должны убедиться в безопасности перехода перед тем, как продолжить движение.
