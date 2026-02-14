ГАИ опубликовала видео, как мать с ребенком сбили на пешеходном переходе Минска

Наезд произошел в субботу, 14 февраля, на улице Орловской. На видеозаписи видно, как женщина с двумя детьми, видимо, торопясь на остановку, перебегает дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. И когда они преодолели уже три четверти дороги, мать с ребенком, держащимся за ее руку, сбил черный автомобиль. Второй ребенок — постарше, который немного отстал, — под машину не попал.