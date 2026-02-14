Ричмонд
Мощный взрыв газгольдера в Сергиевом Посаде произошёл из-за упавшей наледи

Наледь упала на газовую арматуру газгольдера в Сергиевом Посаде. Это вызвало взрыв и пожар в трёх домах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.

Источник: Life.ru

«По уточнённой информации в результате падения наледи на газовую арматура газгольдера произошёл взрыв газовоздушной смеси», — сказали в региональном главке МЧС.

Взрыв произошёл в двухэтажном частном доме. Огонь быстро перекинулся на два соседних строения. Пожарные локализовали возгорание на площади 244 квадратных метра.

Напомним, газгольдер взорвался вечером 14 февраля на улице Митькина. Пламя мгновенно охватило соседние дома. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и бригады скорой помощи.

