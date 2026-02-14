Ричмонд
В Удмуртии произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

В Удмуртской Республике произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 14:30 (13:30 мск) на 221-м км федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе.

66-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ, перевозившим детей. За рулём автобуса находился 57-летний водитель.

87-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водитель «Гранты» госпитализирована с травмами. В автобусе в этот момент находились 13 детей и трое взрослых сопровождающих. Все были пристёгнуты. 12-летняя девочка получила травмы и доставлена в больницу, остальные не пострадали.

На месте работают сотрудники полиции, движение на участке регулируется.

Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло накануне в Улан-Удэ. К счастью, в том случае обошлось без жертв. На улице Терешковой столкнулись две легковушки, после чего одна из них по инерции врезалась в рейсовый автобус Fiat Ducato.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.