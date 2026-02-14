В Удмуртии произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло накануне в Улан-Удэ. К счастью, в том случае обошлось без жертв. На улице Терешковой столкнулись две легковушки, после чего одна из них по инерции врезалась в рейсовый автобус Fiat Ducato.