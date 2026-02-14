Ричмонд
В Краснодарском крае из-за вспыхнувшего зарядного устройства сгорел дом

В городе Тихорецке в Краснодарском крае произошло возгорание в частном доме, где проживала многодетная семья.

Источник: Аргументы и факты

В городе Тихорецке в Краснодарском крае произошло возгорание в частном доме, где проживала многодетная семья, передает официальный Telegram-канал региональной прокуратуры.

По информации ведомства, ночью 14 февраля в доме произошло возгорание зарядного устройства мобильного телефона, что повлекло пожар.

«В доме проживала семейная пара и восемь детей. Жертв удалось избежать благодаря ранее принятым мерам реагирования, в рамках которых в домовладении был установлен датчик автономного дымового пожарного извещателя», — говорится в публикации.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают причины произошедшего. Кроме того, ведомство взяло на контроль вопросы исполнения дальнейшего размещения многодетной семьи и социального обеспечения.

Напомним, в ночь на 14 февраля в поселке Кукан в Хабаровском крае загорелся частный дом. В результате пожара погибли женщина и ее четверо детей.