В Краснодарском крае из-за вспыхнувшего зарядного устройства сгорел дом

В городе Тихорецке в Краснодарском крае произошло возгорание в частном доме, где проживала многодетная семья, передает официальный Telegram-канал региональной прокуратуры.
По информации ведомства, ночью 14 февраля в доме произошло возгорание зарядного устройства мобильного телефона, что повлекло пожар.
«В доме проживала семейная пара и восемь детей. Жертв удалось избежать благодаря ранее принятым мерам реагирования, в рамках которых в домовладении был установлен датчик автономного дымового пожарного извещателя», — говорится в публикации.
Сообщается, что в настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают причины произошедшего. Кроме того, ведомство взяло на контроль вопросы исполнения дальнейшего размещения многодетной семьи и социального обеспечения.
Напомним, в ночь на 14 февраля в поселке Кукан в Хабаровском крае загорелся частный дом. В результате пожара погибли женщина и ее четверо детей.