В Уфе следком возбудил дело после давки в ТЦ, где пострадали два человека

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту давки в торговом центре, где ребенок и девушка получили травмы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в публикации.
По данным следствия, в одном из торгово‑развлекательных комплексов Уфы проходило рекламное мероприятие. Из‑за массового скопления посетителей возникла давка, в результате которой ребенок и женщина получили телесные повреждения.
Уточняется, что в настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.
Напомним, ранее сегодня минздрав Башкирии сообщал, что в результате данного происшествия 12-летний ребенок и 27-летняя женщина получили переломы. Им была оказана медицинская помощь.