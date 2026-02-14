В Одессе мужчина напал с ножом на пытавшихся его мобилизовать военкомов

В Одессе мужчина напал с ножом на патруль сотрудников ТЦК, которые попытались его мобилизовать. Об инциденте сообщили в Одесском областном военкомате.
Нападение на военкомов было совершено 14 февраля в Приморском районе Одессы. Патруль остановил мужчину для проверки военно-учетных документов.
Мужчина нанес одному из военкомов ножевое ранение и, воспользовавшись замешательством, скрылся.
Пострадавший сотрудник ТЦК госпитализирован.
На днях в Одессе мужчина подрался с тремя военкомами, которые попытались задержать его на улице. Молодой человек смог вырваться и убежать, повалив на землю двух военных. Отмечалось, что в ходе потасовки парень лишился куртки.
Также стало известно, что сотрудники ТЦК начали отключать в квартирах свет, чтобы выманить мужчин.