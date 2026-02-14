Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе мужчина напал с ножом на пытавшихся его мобилизовать военкомов

В Одессе мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом, спасаясь от мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе мужчина напал с ножом на патруль сотрудников ТЦК, которые попытались его мобилизовать. Об инциденте сообщили в Одесском областном военкомате.

Нападение на военкомов было совершено 14 февраля в Приморском районе Одессы. Патруль остановил мужчину для проверки военно-учетных документов.

Мужчина нанес одному из военкомов ножевое ранение и, воспользовавшись замешательством, скрылся.

Пострадавший сотрудник ТЦК госпитализирован.

На днях в Одессе мужчина подрался с тремя военкомами, которые попытались задержать его на улице. Молодой человек смог вырваться и убежать, повалив на землю двух военных. Отмечалось, что в ходе потасовки парень лишился куртки.

Также стало известно, что сотрудники ТЦК начали отключать в квартирах свет, чтобы выманить мужчин.