Один человек погиб при пожаре из-за взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде

Ещё четыре человека обратились за медицинской помощью. Точное число пострадавших уточняется. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Специалисты проверяют состояние газового оборудования и причины взрыва, после которого огонь стремительно перекинулся на соседние строения.
Напомним, мощный взрыв газгольдера в Сергиевом Посаде произошёл из-за упавшей наледи. Взрыв произошёл в двухэтажном частном доме. Огонь быстро перекинулся на два соседних строения.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.