Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб при пожаре из-за взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде

Во время тушения пожара, начавшегося после взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили тело одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: Life.ru

Ещё четыре человека обратились за медицинской помощью. Точное число пострадавших уточняется. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Специалисты проверяют состояние газового оборудования и причины взрыва, после которого огонь стремительно перекинулся на соседние строения.

Напомним, мощный взрыв газгольдера в Сергиевом Посаде произошёл из-за упавшей наледи. Взрыв произошёл в двухэтажном частном доме. Огонь быстро перекинулся на два соседних строения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.