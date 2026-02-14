Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 55 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 29 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, 23 беспилотника сбили над территорией Краснодарского края и три дрона сбили над акваторией Черного моря.

Утром 14 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили 20 БПЛА.

В этот же день стало известно, что дроны ВСУ ударили по поселку Центральный в Перевальском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Предварительно, пострадали 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

