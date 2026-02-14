Известны новые детали дела о хищении у концерна «Калашников»: фигуранту Морохову вменяют также статью о контрабанде

В РФ ведется расследование по уголовному делу о крупном хищении средств у концерна «Калашников». Одним из фигурантов стал гендиректор «Ивановских ковшей» и технический директор организации «Интертехника» Алексей Морохов. Следствие приняло решение ужесточить ему обвинение. Алексею Морохову вменяют также пять эпизодов контрабанды частей оружия, сообщает ТАСС.