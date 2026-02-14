Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известны новые детали дела о хищении у концерна «Калашников»: фигуранту Морохову вменяют также статью о контрабанде

ТАСС: фигуранту дела о хищении у «Калашникова» Морохову ужесточили обвинение.

Источник: Комсомольская правда

В РФ ведется расследование по уголовному делу о крупном хищении средств у концерна «Калашников». Одним из фигурантов стал гендиректор «Ивановских ковшей» и технический директор организации «Интертехника» Алексей Морохов. Следствие приняло решение ужесточить ему обвинение. Алексею Морохову вменяют также пять эпизодов контрабанды частей оружия, сообщает ТАСС.

Утверждается, что фигурант дела обвиняется в хищении 37,7 миллиона рублей при поставках фальсифицированных деталей «Калашникову». Кроме того, следствие подозревает его в невыплате зарплат.

«При допросе в качестве обвиняемого Морохов выражать отношение по предъявленному обвинению отказался», — сказано в материалах по делу.

Известно также, что правоохранители рассматривают обвинение в отношении бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Ее подозревают в хищениях при выполнении гособоронзаказа.