Известны новые детали дела о хищении у концерна «Калашников»: фигуранту Морохову вменяют также статью о контрабанде

В РФ ведется расследование по уголовному делу о крупном хищении средств у концерна «Калашников». Одним из фигурантов стал гендиректор «Ивановских ковшей» и технический директор организации «Интертехника» Алексей Морохов. Следствие приняло решение ужесточить ему обвинение. Алексею Морохову вменяют также пять эпизодов контрабанды частей оружия, сообщает ТАСС.
Утверждается, что фигурант дела обвиняется в хищении 37,7 миллиона рублей при поставках фальсифицированных деталей «Калашникову». Кроме того, следствие подозревает его в невыплате зарплат.
«При допросе в качестве обвиняемого Морохов выражать отношение по предъявленному обвинению отказался», — сказано в материалах по делу.
Известно также, что правоохранители рассматривают обвинение в отношении бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Ее подозревают в хищениях при выполнении гособоронзаказа.