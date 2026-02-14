При тушении пожара после обрушения кровли в Сергиевом Посаде нашли тело

В частном домовладении в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.