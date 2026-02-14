Ричмонд
При тушении пожара после обрушения кровли в Сергиевом Посаде нашли тело

В частном домовладении в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

— В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека. В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось потушить пламя, которое охватило три частных дома в Сергиевом Посаде. Причина возгорания выясняется.

13 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей при пожаре во Владивостоке.

10 февраля в Москве загорелся многоквартирный жилой дом на Пресненском Валу, в результате которого пострадали восемь человек и врачи госпитализировали двух человек, включая ребенка.