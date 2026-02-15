Ричмонд
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

В посёлке Октябрьский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

По его словам, мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра. У женщины диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.

Автомобиль серьёзно повреждён. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что на этой неделе приграничные районы Белгородской области находятся под массированными ударами беспилотников. В разных сёлах дроны ВСУ бьют по автомобилям, домам и предприятиям, выбивая окна и оставляя людей с осколочными ранениями. В результате вражеских атак пострадали три человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.