Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

По его словам, мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра. У женщины диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в больнице, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.
Автомобиль серьёзно повреждён. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Ранее Life.ru писал, что на этой неделе приграничные районы Белгородской области находятся под массированными ударами беспилотников. В разных сёлах дроны ВСУ бьют по автомобилям, домам и предприятиям, выбивая окна и оставляя людей с осколочными ранениями. В результате вражеских атак пострадали три человека.
