После давки на День святого Валентина в ТЦ Уфы возбудили уголовное дело

В результате толкучки пострадали двое: ребёнок и молодая женщина. Оба получили переломы и были доставлены в больницу. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, инцидент произошёл 14 февраля. Руководство ТЦ высыпало из огромного импровизированного сердца 7000 воздушных шаров. В двадцати из них были сертификаты на получение ценных призов. Как рассказали очевидцы, некоторые горожане пришли на акцию с иглами и начали протыкать падающие шары, чтобы быстрее найти презент.
