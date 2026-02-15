После давки на День святого Валентина в ТЦ Уфы возбудили уголовное дело

Напомним, инцидент произошёл 14 февраля. Руководство ТЦ высыпало из огромного импровизированного сердца 7000 воздушных шаров. В двадцати из них были сертификаты на получение ценных призов. Как рассказали очевидцы, некоторые горожане пришли на акцию с иглами и начали протыкать падающие шары, чтобы быстрее найти презент.