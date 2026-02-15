Ричмонд
После давки на День святого Валентина в ТЦ Уфы возбудили уголовное дело

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело после массовой давки в торговом центре «Планета» в Уфе. Инцидент произошёл во время рекламной акции, приуроченной ко Дню всех влюблённых.

Источник: Life.ru

В результате толкучки пострадали двое: ребёнок и молодая женщина. Оба получили переломы и были доставлены в больницу. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошёл 14 февраля. Руководство ТЦ высыпало из огромного импровизированного сердца 7000 воздушных шаров. В двадцати из них были сертификаты на получение ценных призов. Как рассказали очевидцы, некоторые горожане пришли на акцию с иглами и начали протыкать падающие шары, чтобы быстрее найти презент.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.