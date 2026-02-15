Знакомые сообщили, как жил отрубивший матери голову в Кумертау до трагедии

Друзья и родные до последнего пытались помочь резко закрывшемуся от всех 25-летнему мужчине, который во время ссоры отрубил матери голову. В беседе с aif.ru подруга детства обвиняемого Юлия (имя изменено) рассказала, что для него стало переломным моментом.
Напомним, инцидент произошел в небольшом городе на юге Башкортостана. 25-летний мужчина после ссоры с матерью в начале февраля схватил ее за одежду, когда она сидела на кухне, и повалил на пол. После этого он нанес матери удары топором по голове и шее.
Затем мужчина попытался скрыть следы преступления: он отрубил матери голову, расчленил тело, а его части хранил дома, надеясь позже избавиться от них.
Сыну предъявили обвинение по части 1 статье 105 УК РФ (убийство). Друзья и родные рассказали, что последние шесть лет мужчина почти не выходил из дома.
«Раньше он был абсолютно нормальным. Мы очень близко дружили, постоянно вместе были. Знакомы с детства. Ему пытались помочь, я ходила на эту квартиру кучу раз, да и не только я. Но такой поступок никак нельзя оправдать. Наверно, все дело в наркотиках», — рассказала девушка.
По словам Юлии, в последнее время обвиняемый не употреблял запрещенные препараты, однако за несколько лет они успели нанести серьезный вред его организму.
«Он ничего такого раньше не делал, просто в один момент началось. Он потом бросил, но уже что-то сломалось, умерло в нем. Он стал жить один, не выходил из квартиры лет шесть. Буквально не выходил. Ему носили продукты, сигареты. В самом начале он пустил меня поговорить. Уже был не похож на себя. Потом я ходила еще несколько раз, звонила, бросала записки под дверь. Но он вообще не выходил на связь и дверь не открывал», — добавила она.
По словам знакомого обвиняемого Дмитрия (имя изменено), мужчина состоял на учете из-за проблем с психикой.
