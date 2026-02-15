Знакомые сообщили, как жил отрубивший матери голову в Кумертау до трагедии

«Он ничего такого раньше не делал, просто в один момент началось. Он потом бросил, но уже что-то сломалось, умерло в нем. Он стал жить один, не выходил из квартиры лет шесть. Буквально не выходил. Ему носили продукты, сигареты. В самом начале он пустил меня поговорить. Уже был не похож на себя. Потом я ходила еще несколько раз, звонила, бросала записки под дверь. Но он вообще не выходил на связь и дверь не открывал», — добавила она.