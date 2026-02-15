Взрывы прогремели над Сочи и Адлером: ПВО отражает атаку беспилотников на Кубань

Жители Сочи и Адлера ночью в воскресенье сообщили о серии мощных взрывов в небе. По их словам, звуки раздаются уже несколько часов подряд. Как пишет телеграм-канал SHOT, в Краснодарском крае работает система противовоздушной обороны, отражая попытку атаки украинских беспилотников.