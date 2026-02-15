Ричмонд
В Одессе и Николаеве произошли взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они произошли в Одесской и Николаевской областях.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одессе, информирует издание «Страна.ua».

«В Одессе прозвучали взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Николаеве.

«В Николаеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области, Днепропетровской и Сумской областях включены сирены. В Одесской области тревога отменена.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части украинских войск в Одессе.

Также стало известно, что взрывы прогремели в Киеве.

