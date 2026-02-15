Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадали два мирных жителя. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадали два мирных жителя. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказали необходимую помощь в больнице, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Автомобиль в результате атаки поврежден.

В этот же день стало известно, что дроны ВСУ ударили по поселку Центральный в Перевальском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Предварительно, пострадали 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.