Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадали два мирных жителя. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказали необходимую помощь в больнице, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Автомобиль в результате атаки поврежден.
В этот же день стало известно, что дроны ВСУ ударили по поселку Центральный в Перевальском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Предварительно, пострадали 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.