СК возбудил дело после гибели девушки в Нижнем Новгороде от схода льда с крыши

Следком возбудил дело после трагедии, произошедшей днём 14 февраля на улице Варварской в Нижнем Новгороде — с крыши многоквартирного дома на двух девушек обрушилась наледь. Одна из них, 19-летняя местная жительница, скончалась на месте от полученных травм. Вторая пострадавшая отделалась незначительными повреждениями.

Источник: Life.ru

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших за собой смерть человека. По версии следствия, сход наледи произошёл внезапно, когда девушки проходили мимо дома.

Наледь убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Нижегородский Следком.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и льда. Также анонсированы профилактические меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.

Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия произошла в ХМАО, где с крыши спортивного объекта сошёл снег на группу подростков. Один из них погиб, второго в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Следователи также возбудили уголовное дело и пообещали дать оценку действиям ответственных за содержание здания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.