СК возбудил дело после гибели девушки в Нижнем Новгороде от схода льда с крыши

Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия произошла в ХМАО, где с крыши спортивного объекта сошёл снег на группу подростков. Один из них погиб, второго в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Следователи также возбудили уголовное дело и пообещали дать оценку действиям ответственных за содержание здания.