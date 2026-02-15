СК возбудил дело после гибели девушки в Нижнем Новгороде от схода льда с крыши

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших за собой смерть человека. По версии следствия, сход наледи произошёл внезапно, когда девушки проходили мимо дома.
Наледь убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Нижегородский Следком.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и льда. Также анонсированы профилактические меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий.
Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия произошла в ХМАО, где с крыши спортивного объекта сошёл снег на группу подростков. Один из них погиб, второго в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Следователи также возбудили уголовное дело и пообещали дать оценку действиям ответственных за содержание здания.
