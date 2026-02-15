Девушка погибла в Нижнем Новгороде из-за падения наледи с крыши, возбуждено дело

Трагедия произошла днем 14 февраля на улице Варварской. На двух девушек, проходивших мимо здания, с крыши упала наледь. Одна из пострадавших — 19-летняя девушка — скончалась на месте от полученных травм. Вторая девушка получила незначительные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.