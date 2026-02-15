Девушка погибла в Нижнем Новгороде из-за падения наледи с крыши, возбуждено дело

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Трагедия произошла днем 14 февраля на улице Варварской. На двух девушек, проходивших мимо здания, с крыши упала наледь. Одна из пострадавших — 19-летняя девушка — скончалась на месте от полученных травм. Вторая девушка получила незначительные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.
Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают лиц, ответственных за своевременную очистку крыши, и проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
Накануне в Нижнем Новгороде следственные органы возбудили уголовные дела по факту травмирования семерых несовершеннолетних в результате схода снега и наледи с крыш многоквартирных домов.