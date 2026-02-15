Наледь упала с крыши и убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла из-за того, что на неё с крыши дома упала наледь. Об этом информировала пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Сообщается, что трагедия произошла 14 февраля. Наледь сошла с крыши многоквартирного дома на двух девушек. Одна получила травмы, вторая погибла на месте.
«Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека)», — сказано в релизе.
Накануне в Нижнем Новгороде произошёл похожий случай. В результате схода наледи с крыши частного музея на улице Рождественской пострадали шестеро детей.
Тем временем в Гомеле люди оказались заблокированы в кафе из-за схода наледи с крыши, пришлось вызывать МЧС.
Также сообщалось, что в Сергиевом Посаде наледь упала на газовую арматуру, после чего начался пожар. Один человек погиб и шестеро пострадали.