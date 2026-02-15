Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потолок обрушился в аудитории РЭУ имени Плеханова из-за перепада температур

В одном из старых корпусов Российского экономического университета имени Плеханова в Москве произошло частичное обрушение подвесного потолка. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.

В одном из старых корпусов Российского экономического университета имени Плеханова в Москве произошло частичное обрушение подвесного потолка. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.

По предварительной информации, причиной инцидента стал резкий перепад температуры воздуха в столице. В аудитории, где произошло повреждение, занятия временно не проводятся. Пострадавших нет.

В пресс-службе подчеркнули, что угрозы для находящихся в других частях здания нет, остальные аудитории работают в штатном режиме.

— Ситуация находится под контролем администрации. Специалисты уже обследовали помещение и приступили к ремонтным работам, — сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

5 февраля крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Повреждения перекрытий и стен нет, никто не пострадал.